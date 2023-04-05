В ПФУ рассказали, как подать заявление о назначении пенсии через веб-портал электронных услуг.

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, подать заявление теперь можно в электронном виде.

В ПФУ добавили, чтобы подать заявление о назначении пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и сканкопии необходимых документов.

В Пенсионном фонде опубликовали подробный алгоритм действий для назначения украинцам пенсии через вебпортал электронных услуг.

В комментариях пользователь сети Светлана Панченко указала на проблему, с которой столкнулся ее отец.

"Реализуйте возможность подать заявление через портал на возобновление заблокированной пенсии. Мой 75 летний отец выехал с Мариуполя в третью страну и уже год не получает пенсию.....от всех органов власти одни отписки..... Все помогают только на словах, на деле помощи никакой нет. Он не просит ничего лишнего, свою честно заработанную за 40 лет на комбинате Азовсталь, пенсию! Сколько можно издеваться над пожилыми людьми, предлагая им приехать в Украину и поставить подпись для возобновления пенсии!" - жалуется женщина в комментариях к публикации ПФУ

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.