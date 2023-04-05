После начала вторжения рф цены на недвижимость в Украине изменились. В частности, сейчас продается дом в Черниговской области, селе Скороходове, Прилуцького района за смешные деньги. Объявление появилось на сайте OLX.

Автор объявления сообщил, что продается дом за 250 долларов с участком под дачу 39.5 квадратных метров. На участке есть два огорода, около 30 соток.

Продавец добавил, что проведен трубопровод во двор и есть отопление.

Кроме того, из плюсов автор добавил, что дом кирпичный. Есть электричество, центральный водопровод и скважина.

Однако в доме нет мебели и туалет находится на улице. Совсем рядом, а именно в 500 метрах от дома находится железная дорога и банк. В километре от участка есть река и лес.

На все остальные вопросы продавец обещает ответить по телефону.

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