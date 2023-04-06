В Украине продают дом за десять тысяч гривен.

В Украине появилось множество предложений дешевой недвижимости, и даже есть объявления о бесплатном жилье.

Автор одного из объявлений утверждает, что его дом отлично подойдёт в качестве дачи.

Сообщение о продаже появилось на сайте "ОЛХ".

В объявлении автор сообщил, что продает дачу в Днепропетровской области, в городе Никополе в садовом товариществе Славутич.

Автор сообщает, что на участке целых 4 сотки огорода, есть техническая вода, проведено электричество. домик три на четыре.

Общая площадь одноэтажного дома составляет двенадцать квадратных метров.

В доме есть две комнаты. Судя по фото, в доме есть большой чердак.

О наличии мебели, удобств автор не сообщил.

Кроме того, в Днепропетровской области в селе Хмельницкое ( 15км от Покрова, Орджоникидзе) бесплатно отдают дом. Автор сообщает, что свет, вода есть. Отопление печное. Ванны и туалета дома нет. Мебели нет.

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