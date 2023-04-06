Благодаря специальной платформе Sharity.place, украинцы, попавшие трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь.

Украинцы, которые из-за войны остались без работы, получают минимальные пенсии или зарплаты, могут рассчитывать на продукты и технику.

В предоставленном каталоге можно найти одежду и обувь, еду, электронику, бытовые вещи и услуги, которые люди готовы отдать бесплатно.

"Вещи, которыми вы уже не пользуетесь, могут пригодиться попавшим в затруднительное положение. Делитесь своими вещами или предоставляйте бесплатные услуги через нашу доску объявлений", - говорится на сайте.

Возможность публиковать объявления есть только в украинцев жителей Грузии, но совсем скоро заняться благотворительностью смогут люди из других стран, куда уехали от войны больше всего украинцев, например Польши и Германии.

Чтобы получить помощь необходимо зайти на платформу в раздел «Все объявления» и выбирать то, что необходимо. Также можно написать, что вам необходимо в разделе «Разместить объявление».

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала о помощи пенсионерам: как изменятся выплаты, в случае пожертвования мецената.

Также Politeka сообщала, что продукт первой необходимости взлетел в цене: украинцам придется раскошелиться.