Благодаря специальной платформе Sharity.place, украинцы, попавшие трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь.
Украинцы, которые из-за войны остались без работы, получают минимальные пенсии или зарплаты, могут рассчитывать на продукты и технику.
В предоставленном каталоге можно найти одежду и обувь, еду, электронику, бытовые вещи и услуги, которые люди готовы отдать бесплатно.
"Вещи, которыми вы уже не пользуетесь, могут пригодиться попавшим в затруднительное положение. Делитесь своими вещами или предоставляйте бесплатные услуги через нашу доску объявлений", - говорится на сайте.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"10 выстрелов на одного": отца и сына лишил жизни побратим, раскрыты детали преступления
Новый обстрел всколыхнул Украину, оккупанты ударили по жилым домам и больнице: кадры разрушений и детали
Мишина рассказала о родителях в Крыму и мужчине, от которого сбежала: "Все это ужасно"
"Это как сцена из фильма ужасов": девочка с надрывным криком испугала украинцев под Лаврой, видео
Возможность публиковать объявления есть только в украинцев жителей Грузии, но совсем скоро заняться благотворительностью смогут люди из других стран, куда уехали от войны больше всего украинцев, например Польши и Германии.
Чтобы получить помощь необходимо зайти на платформу в раздел «Все объявления» и выбирать то, что необходимо. Также можно написать, что вам необходимо в разделе «Разместить объявление».
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
Кроме того, Politeka.net писала о помощи пенсионерам: как изменятся выплаты, в случае пожертвования мецената.
Также Politeka сообщала, что продукт первой необходимости взлетел в цене: украинцам придется раскошелиться.