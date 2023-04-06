В пресс-службе ПФУ рассказали , что 3,3 миллиарда гривен было выделено на пенсионные выплаты, в том числе 1,7 млрд грн через "Укрпочту", а 1,6 миллиарда гривен через уполномоченные банки.
615,3 миллиона гривен начислено на страховые выплаты, в том числе 111 млн гривен на оплату больничных.
Кроме того, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что в апреле предоставлено 96 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.
"Когда будет решение вопроса о начислении пенсии людям, которые были на оккупированной территории, имеют стаж, но не могли вовремя ее оформить о выплате со дня исполнения 60 лет. Год уже на пенсии но никакой не получил",
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"Никакого ответа из этих перечисленных пенсионных фондов я не получил это какое-то издевательство надо мной гражданина Украины который в оккупированной Чернобаевке прожил 9месяцев под обстрелами вместе с дочерью 22летней студенткой ХГУ которая тоже не получала никакой помощи денежной не взял у ра**ков ни рубля выживали как могли и получили бездушие безответственность безнаказанность чиновников", - пишут в комментариях под публикацией украинцы.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.