Как сообщили аналитики проекта EastFruit, в Украине снизилась цена на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Фермеры продают продукцию по низкой цене.
Аналитики сообщают, чо когда на рынке появится много молодой капусты по адекватной цене - старую, по словам специалистов, мало кто захочет покупать.
Также они добавили, что сейчас белокочанная капуста выращенная в 2022 году продается по 15-18 гривен за килограмм. В среднем стоимость даного овоща на 10% дешевле, чем неделей ранее.
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Также специалисты указали на еще один момент, который влияет на цену продукта.
Ухудшением качества капусты на складах вследствие длительного хранения, сообщается, что спрос на белокочанную капусту невысокий, что в том числе оказывает влияние на цены данной продукции.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
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