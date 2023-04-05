Как сообщили аналитики проекта EastFruit, в Украине снизилась цена на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Фермеры продают продукцию по низкой цене.

Аналитики сообщают, чо когда на рынке появится много молодой капусты по адекватной цене - старую, по словам специалистов, мало кто захочет покупать.

Также они добавили, что сейчас белокочанная капуста выращенная в 2022 году продается по 15-18 гривен за килограмм. В среднем стоимость даного овоща на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Также специалисты указали на еще один момент, который влияет на цену продукта.

Ухудшением качества капусты на складах вследствие длительного хранения, сообщается, что спрос на белокочанную капусту невысокий, что в том числе оказывает влияние на цены данной продукции.

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