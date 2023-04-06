В Украине очередное подорожание - стало известно, что взлетело в цене.

Как сообщает портал "Минфин", в апреле ощутимо подорожали фрукты.

Больше всего подорожал виноград – с 189,64 гривен за килограмм до 219,00 грн/кг, если сравнивать с прошлым месяцем.

В торговых сетях Ашана он стоит 199,00 грн/кг, а в Новусе гораздо дороже и цена достигает 239,00 грн/кг.

Яблоки в Украине долгое время были самыми доступными из фруктов, но в апреле цены ощутимо подскочили, теперь стоимость яблок начинается с 15,91 грн/кг до 17,25 гривен за килограмм. В МегаМаркете можно купить дешевле - 15,90 грн/кг, а в Новусе получится дороге всего - 18,69 грн/кг.

Выросла стоимость и сорта Айдаред до 21,95 грн/кг, разница всего за месяц составила почти одну гривну. Дешевле всего этот сорт продается в Варусе - 20,90 грн/кг.

Стоимость бананов выросла, но не существенно, всего на 7 копеек.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.