Если вы отвечаете всем критериям, то нужно подать заявку и зарегистрироваться на получение помощи.

Французская организация "ACTED" надает денежную гуманитарную помощь некоторым категориям украинцев. На странице организации в Фейсбук рассказали, кто из украинцев может подать заявку для получения финансовой помощи и что для этого необходимо сделать в первую очередь.

Размер денежной помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Помощь будет выплачена единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца. То есть вам на карту поступит 6600 грн одноразовым платежом.

Стоит отметить, что зарегестрироваться на получение помощи могут одинокие мамы или папы, которые занимаются воспитанием малолетних детей. Кроме того, такую помощь возможно получить пожилым людям от 60 лет. Также сюда входят семьи, у которых есть люди с инвалидностью, что нуждаются в постоянной помощи. Деньги из организации "ACTED" готовы платить многодетным семьям и тем, у кого есть маленькие дети до 1 года.

Если вы отвечаете всем критериям, то подать заявку и зарегистрироваться на получение помощи можно по телефону (0 800 33-69-36). Также вы можете обратиться по электронной почте: ukraine.hotline@acted.org.

Для регистрации также понадобятся документы всех членов семьи, имеющих статус ВПЛ: паспорт; идентификационный код; свидетельства о рождении детей и реквизиты банковской карточки.

Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.