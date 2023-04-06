Сообщается, что заявку на получение денег можно подать через портал «Дия» с 10 апреля.

Как информирует Министерство экономики Украины, украинцы, пострадавшие от военных действий, могут получить помощь от международных организаций и государства.

Однако, всего одной категории граждан доступна грантовая помощь.

Украинцы могут получить от 250 тысяч гривен до одного миллиона, муж или жена ветерана войны могут рассчитывать на грант на сумму до полмиллиона гривен для развития бизнеса.

Так, 250 тысяч гривен для УБД, а также лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, при условии создания одного рабочего места.

500 тысяч гривен может получить член семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью, полученной в результате войны, если получится создать не менее двух рабочих мест.

И один миллион гривен могут получить участники боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны.

При выполнении важного условия, нужно быть зарегистрированным как предприниматель не менее трех лет. Они должны иметь возможность для создания минимум четырех рабочих мест и два из них должны быть у ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.