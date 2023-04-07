Так, цены на лук в ближайшее время могут измениться. Об этом AgroPortal.ua рассказала представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса.
Эксперты сообщают, что в западных областях Украины, где обычно не выращивают лук, сегодня переходят на его выращивание.
Кроме того сообщается, что в этом году в Украине нет дефицита с посадочным материалом, фермеры имели возможность получить посевной материал как в нашей стране, так и заграничный.
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«Цена на лук она уменьшится, когда начнут собирать новый урожай, а это уже через месяц. Поэтому уже этой весной можно ожидать, что цены на лук упадут, и рынок стабилизируется. Конечно, лук не может стоить, как в прошлом году, но и не достигнет такой пиковой отметки, как в этом году», — говорит эксперт.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.
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