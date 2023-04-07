Это, как пишет Politeka.net, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати величайших праздников, установленных Церковью.

Благовещение никогда не переносится, не откладывается и не отменяется.

«Значение Благовещения, как момента Боговоплощения, чрезвычайно велико, оно становится отправной точкой для всех других евангельских событий – Рождества Христова, Богоявления, Крестной смерти, Воскресения и Вознесения Господня. В этом главное значение праздника и та особая радость, которая сопровождает традицию его празднования», - отмечают в ПЦУ.

В ПЦУ также призвали обратить внимание на то, что начало нашего Спасения не в день Рождества Христова, а именно в день Его воплощения, в день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии волю Господню, а Она приняла ее.

Дата праздника Благовещения связывается с датой Рождества – между ними ровно 9 месяцев, время обычной беременности для женщин.

По богослужебным особенностям праздник Благовещения подобен праздникам Рождества Христова и Богоявления. Литургия преждеосвященных даров в этот день не служится, совершается литургия святителя Иоанна Златоуста. Может совершаться и литургия по чину святителя Василия Великого, если праздник случится в дни, когда ее следует совершать (в воскресенье святой Четыредесятницы, в Великий четверг и Великую субботу).

Также в ПЦУ отметили, что праздник Благовещения в Руси-Украине был после Успения вторым Богородичным праздником, которому в Киеве была посвящена церковь в первом веке христианства. Князь Ярослав Мудрый на Золотых воротах в Киеве построил каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Добавим, на Благовещение нужно отложить все домашние дела – запрещается не только тяжелая, но и любая другая работа, уборка, стирка, глажка, рукоделие.

Конечно, в этот день нельзя ссориться, ругаться, злословить и оскорблять кого-нибудь.

На Благовещение для тех, кто соблюдает Великий пост, есть послабление: разрешается есть рыбу и рыбные блюда.

Традиционно в этот день пекли булочки-жаворонки для быстрого прихода весны, ими угощали близких и соседей, кормили домашних животных.

Приметы на Благовещение: Если к Благовещению у березы уже появились листочки, значит лето будет солнечным и теплым.

Если в этот день дождь застал, то круглый год пройдет для рыбаков очень хорошо. Если на Благовещение дождь или погода пасмурная, летом будет дождь. Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Напомним, ранее сообщалось о переходе на новый календарь - в ПЦУ сказали, когда будет отмечаться Пасха.

Также Politeka.net писала о введении жестких ограничений на Пасху.

Кроме того, сообщалось о подорожании продуктов на Пасху.