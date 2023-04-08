Так, традиционное повышение цен накануне праздника уже началось, передает "Обозреватель".

В частности, свинина - популярный продукт и вид мяса в Украине, ближе к Пасхе цены на него могут еще вырасти на 5-10%.

Об этом рассказал в аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка.

Средние цены на свиной ошеек сейчас составляет 189-219,00 грн/кг, за год цена выросла на 31%.

Лопатка сейчас стоит 165,90-179,00 грн/кг, за год цена выросла на 44%, за грудинку нужно будет отдать 169-171,00 грн/кг, за год цена выросла на 55%.

Шашлык из свинины обойдется примерно в 157-205,00 грн/кг, а

буженина продается от 439 до 459,00 грн/кг.

Важнейший продукт к Пасхе, а именно, куриные яйца сейчас продаются 66,90-74,15 грн/10 штуку. Аналитики сообщают, что по цена выросла в 2 раза, если сравнивать с прошлым годом.

Перед праздником цены на яйца при пессимистичном сценарии могут вырасти еще на 8-10%.

Напомним, что популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут выплаты от международных организаций.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.