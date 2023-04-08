Автор объявления на "ОЛХ" сообщает, что квартира большая - трехкомнатная.
Квартира за 800 долларов (около 30 тысяч гривен по нынешнему курсу) находится в Кировоградской области в селе Родниковка, Александровского района.
Продавец добавил, что дом находится в 50 километров от города Кропивницкий.
Квартира без ремонта, общая площадь 64 квадратных метров, жилая площадь 39, кухня 9 квадратных метров, лоджия 2 квадратных метра, отопление есть.
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В качестве приятного бонуса есть погреб, помещение для дров и угля, рядом во дворе скважина с водой.
Дополнительную информацию автор обещает предоставить по телефону. Также он добавил, что продает частное лицо, не агентство.
Стоит отметить, что квартира находится в относительно безопасном месте, далеко от линии фронта. Также автор добавил, что 800 долларов - это не окончательная цена, возможен торг.
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