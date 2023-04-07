После вторжения россии в Украину многие организации начали выплачивать финансовую помощь для украинцев. Помощь от Международной организации по миграции и Обществу Красного Креста можно получить только до конца апреля. В ПриватБанке раскрыли, кто может на нее рассчитывать.

Так, Международная организация по миграции перечисляет по 2200 гривен на одного жителя деоккупированных территорий, а Общество Красного Креста Украины – 1200 гривен. То есть, украинцы получают 3400 гривен одной выплатой.

Для получения этой гуманитарной денежной помощи украинцы должны обратиться в местный совет или органы соцзащиты населения по месту проживания. Им необходимо подать там заявление.

В частности, заявление также могут подать внутренне перемещенные лица, которые зарегестрированы в Реестре. К тому же предназначается помощь тем, кто проживает на деоккупированных территориях и жил там до освобождения территорий. И тех, кто проживает там, где идут активные боевые действия. Также готовы выплатить единоразовую помощь украинцам с инвалидностью, пенсионерам, родителям-одиночкам, многодетным семьям.

Сейчас соответствующие выплаты получают жители деоккупированных территорий Донбасса, Николаева, Харькова и Херсона. Их можно получить в любом отделении "Укрпочты".

Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.