Традиционно этот праздник выпадает на конец шестой недели Великого поста, в 2023 году Вербное воскресенье будет 9 апреля, передает "meta.ua".
В этот день принято святить в церкви веточку вербы, они будет иметь защитную силу.
Веточку принято хранить дома до следующего года, издавна верили, что она будет оберегать семью от бед и болезней.
В этот день есть запреты, в частности, в Вербное воскресенье нельзя употреблять пищу животного происхождения. Церковные обряды, такие как крещение, венчание - тоже запрещены.
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Нельзя заниматься физическим трудом, работать на огороде.
Категорически запрещено сквернословить, ругаться и выяснять отношения в этот день.
В Вербное воскресенье можно выполнять только самую необходимую работу. Что касается уборки, шитья и стирки, то заниматься этим категорически нельзя.
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Напомним, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати величайших праздников, установленных Церковью.
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