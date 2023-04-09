Совсем скоро верующие в Украине будут отмечать Вербное воскресенье.

Традиционно этот праздник выпадает на конец шестой недели Великого поста, в 2023 году Вербное воскресенье будет 9 апреля, передает "meta.ua".

В этот день принято святить в церкви веточку вербы, они будет иметь защитную силу.

Веточку принято хранить дома до следующего года, издавна верили, что она будет оберегать семью от бед и болезней.

В этот день есть запреты, в частности, в Вербное воскресенье нельзя употреблять пищу животного происхождения. Церковные обряды, такие как крещение, венчание - тоже запрещены.

Нельзя заниматься физическим трудом, работать на огороде.

Категорически запрещено сквернословить, ругаться и выяснять отношения в этот день.

В Вербное воскресенье можно выполнять только самую необходимую работу. Что касается уборки, шитья и стирки, то заниматься этим категорически нельзя.

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Напомним, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати величайших праздников, установленных Церковью.

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