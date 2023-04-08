Некоторым категориям украинцев могут выплачивать пенсию даже, если у человека недостаточно стажа. Об этом сообщает Минреинтеграции. Там также уточнили, кого коснутся такие изменения и назвали условия получения выплат.

Так, украинцам будут платить пенсии даже при отсутствии стажа, если они оказались на временно оккупированных территориях или же там, где идут активные боевые действия. Выплаты будут насчитываться автоматически. Это касается также пропавших без вести членов семей - здесь пенсии выплачивают с момента внесения пропавшего без вести в Единый реестр.

Сейчас также решается вопрос о создании и функционировании Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Стоит отметить, что количество стажа, согласно действующему законодательству, дает право получать пенсию в размере всего лишь 38% от зарплаты. При этом сама зарплата, которая отдельно учитывают при расчете выплат, может быть на самом деле не такая и высокая, как бы хотелось.

Большинство украинцев отмечали, что никакой стаж не спасет от голодной старости. Ведь многие остаются без выплат, имея огромный стаж, только из-за того, что у них была маленькая зарплата - потому и пенсии мало:

"Нужно накапливать деньги, а не стаж... Как видим, стаж есть, а пенсия почти одинакова с тем, у кого его значительно меньше", "Здесь хотя бы дожить, а не то, что еще и работать на пенсии", "Так до гробовой доски работать господи просвяти им разум большинство украинцев до пенсии не доживают а доживающие проблемы со здоровьем имеют", "Ну и на этом спасибо".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.