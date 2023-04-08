В Украине хотят снизить цены на молочные продукты В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9161, в котором предлагается снизить цены на молоко и молочные продукты.
Инициаторы законопроекта предлагают в два раза снизить ставку НДС на молоко и все молокопродукты независимо из какой страны эти продукты.
Сообщается, что НДС на все молочные продукты составит не 20%, а всего 10процентов. Это изменение инициаторы предлагают внести в Налоговый кодекс.
Кроме того, предлагается вдвое снизить НДС на товары, которые поставляются на таможенную территорию Украины.
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Снижение НДС позволит сдержать рост цен на молочку. По словам авторов законопроекта, компенсировать потери от снижения НДС можно будет за счет увеличения объема потребления и более активной покупки украинскими потребителями молочных продуктов.
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