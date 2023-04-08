В Украине хотят снизить цены на молочные продукты В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9161, в котором предлагается снизить цены на молоко и молочные продукты.

Инициаторы законопроекта предлагают в два раза снизить ставку НДС на молоко и все молокопродукты независимо из какой страны эти продукты.

Сообщается, что НДС на все молочные продукты составит не 20%, а всего 10процентов. Это изменение инициаторы предлагают внести в Налоговый кодекс.

Кроме того, предлагается вдвое снизить НДС на товары, которые поставляются на таможенную территорию Украины.

Снижение НДС позволит сдержать рост цен на молочку. По словам авторов законопроекта, компенсировать потери от снижения НДС можно будет за счет увеличения объема потребления и более активной покупки украинскими потребителями молочных продуктов.

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