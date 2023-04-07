Законопроект №6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится второй.
Сообщается, что жильцы старых домов будут временно отселяться в другое жилье, или сразу дадут им квартиру в другом доме.
Сейчас в Украине насчитали 30 380 многоквартирных так называемых устаревших домов, которые нужно снести.
Как выяснилось, в устаревший жилищный фонд отнесли не только дома, построенные в первой половине прошлого века, но и даже некоторые многоэтажки, которые были возведены к 2010 году.
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Далеко не всем украинцам понравилась такая идея:
"Не смешите ,пол Украины стёрто с лица ,люди кто-где приютился,а они будут жилье сносить.Полный абсурд!",
"Что мало оккупанты истребили, то еще и власть имущие оставят людей без жилья, отстройте, то, что разрушено, а не трогать готово, те хрущевки еще лет 100 простоят, а строящие то уже сыпаются, как в Турции строят",
"А если снести оставшиеся хрущевки и панельные я извиняюсь. Сталинки и новострои??? Это реально решит жилищные проблемы Украины?",
"Постройте сначала жилье пострадавшим а затем сносите хрущевки, смех и только",
"На все нужно время, чтобы все восстановить. А люди без жилья, куда им идти, когда вернутся домой",
"Вы при здравом уме?", - жалуются в комментариях к новости.
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