Домашняя пасха в этом году обойдется на 26,8% дороже, чем в прошлом, передает "24 канал".

Так, за килограмм пасхального кулича нужно будет отдать около 170 гривен. В Институте аграрной экономики сообщили, что причина кроется в подорожании яиц, продукт за год взлетел в цене практически на 100%.

Кроме того, высокая стоимость обусловлена резким ростом цен на основные составляющие, такие как сахар, которые подорожал на 20,5%, масло сливочное стало дороже на 21,9%, изюм вырос в цене на 16,7%, ну и яйца взлетели на 92%,

Кроме того, и пасхальная корзина на четыре человека в цело в этом году будет стоить украинцам около 1 208,78 гривны. В прошлом году стоимость такой же корзины была около 972 гривен.

"Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки", - говорит Академик НААН Юрий Лупенко.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.