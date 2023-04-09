Украинцы могут снова подать заявку на получение финансовой помощи.

Украинцы могут рассчитывать на помощь от IRC (Международного комитета по спасению). Ее могут получить украинцы, которые не успели подать заявление о ее начислении раньше.

Сообщается, что регистрация на получение помощи началась 2 марта, но на этот раз помощь будет для украинцев, приехавших в Польшу уже после 1 октября 2022 года, и не имевших помощи от ООН или других благотворительных организаций.

Организация IRC (Международный комитет по спасению) будет отдавать предпочтение отдельным категориям украинцев, находящихся в особо сложном положении, а это многодетные семьи, многодетные матери, лицам с инвалидностью, а также семьи с хронически больными людьми.

International Rescue Committee выплатит украинцам 710 злотых на заявителя и 610 злотых на каждого члена семьи, но максимум четыре человека.

Средства украинцы должны получить в течение 3 месяцев.

Для участия в программе IRC нужно заполнить заявку, она находится здесь .

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.