Украинцы могут рассчитывать на помощь от IRC (Международного комитета по спасению). Ее могут получить украинцы, которые не успели подать заявление о ее начислении раньше.
Сообщается, что регистрация на получение помощи началась 2 марта, но на этот раз помощь будет для украинцев, приехавших в Польшу уже после 1 октября 2022 года, и не имевших помощи от ООН или других благотворительных организаций.
Организация IRC (Международный комитет по спасению) будет отдавать предпочтение отдельным категориям украинцев, находящихся в особо сложном положении, а это многодетные семьи, многодетные матери, лицам с инвалидностью, а также семьи с хронически больными людьми.
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International Rescue Committee выплатит украинцам 710 злотых на заявителя и 610 злотых на каждого члена семьи, но максимум четыре человека.
Средства украинцы должны получить в течение 3 месяцев.
Для участия в программе IRC нужно заполнить заявку, она находится здесь .
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.