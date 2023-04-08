Как сообщает "Цензор", рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию с 1,44 (1,68) грн за кВт*час до 5,5 гривень, его планируют разбить на несколько этапов.
Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что окончательное решение в Кабмине еще не принято.
Однако в правительстве уверены, что уже в Украине каждый кВт*час должен стоить не менее 7 гривен.
А разница между действующим обоснованным тарифом сейчас покрывается за счет дохода от генерации от «Энергоатома» и «Укргидроэнерго».
Сообщается, что с каждого кВт*час нет ресурса для покрытия 1,3 гривен и в 2022-му возник долг в размере 33 млрд грн.
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Кроме того, существует необходимость выделять дополнительные средства на восстановление инфраструктуры, которую сильно повредили оккупанты.
«Укргидроэнерго» уже оценил свои убытки в 22 млрд грн, и у ДТЭК они составляют 6 млрд грн. Суммы состоит ез учета потерь «Энергоатома» и «Центрэнерго».
МВФ (Международный Валютный Фонд) задает вопрос, как украинские власти будут покрывать убытки от льготного тарифа.
Также сообщается, что в меморандуме Международного Валютного Фонда говорится о том, что необходимо возобновить конкуренцию на рынках, однако сделать это без введения рыночных тарифов невозможно.
Таким облазом, по данным издания "Цензор", с высокой вероятностью после окончания отопительного сезона тарифы на электроэнергию будут пересмотрены.
Напомним, в "Нафтогазе" предупредили украинцев о важных изменениях.
Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.