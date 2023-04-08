Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время подорожание овощей не остановится.

Об этом рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, передает "Obozrevatel".

Эксперт прогнозирует, что пока будут продаваться тепличные овощи - цена падать не будет.

"Они (цены – прим. ред.) точно не снизятся в ближайшее время кардинально сильно. Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – говорит Мартышев.

В то же время аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка прогнозирует, что цены на огурцы, помидоры, лук ранней весной всегда. Он говорит, что цена овощей выросла даже без праздничного спроса.

Так, по сравнению с прошлым годом огурцы тепличные подорожали до 100-115 грн/кг, они выросли в цене на 45%, помидоры подорожали на 19% и стоят 75-95 грн/кг. лук 44 грн/кг, подорожал в 2,3 раза, а за морковь придется отдать 28,50 грн/кг, что на 63% больше, чем прошлом году.

"Ой как удивили! Скоро Пасха, вот и все дорожает. А без огурцов и помидоров можно обойтись, еще не сезон",

"Как и каждый предыдущий год. Как выросли, так и упадут",

"Лучше испортится, но цены не снизят это повышают великие христиане в кавычках, на еде надо заработать, а не радость доставлять людям", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.