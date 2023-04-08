На "ОЛХ" появилось объявление о бесплатном жилье.

Дом находится в Киевской области в поселке Пустовиты на улице Богдана Хмельницкого.

Продавец сообщает, что в доме есть вода из колодца, туалет во дворе, интернет можно подключить кабельный, отопление газовым котлом.

Также автор объявление добавил, что предоставит бесплатное жилье для ВПЛ (внутренне перемещённых лиц).

Кроме того продается дача за 25 тысяч гривен в Днепропетровской области.

Она находится в 6 км от города по Днепропетровской трассе.

"Ходит маршрутка 264 от остановки гостиница Театральная Гос цирк Есть скважина. много вишневых деревьев .черешня . ягоды очень крупные . яблоня абрикоса . крыжовник. смородина. Дача неухожина. были причины. возможно продам и рядомстоящую дачу. Желательно сразу две. Дачи под охраной", - сообщил продавец.

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