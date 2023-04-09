В Пенсионном фонде Украины отчитались о выплаченных пенсиях.

Пресс-служба ПФУ сообщила , что по состоянию на седьмое апреля было профинансировано 19 миллиардов гривен на пенсионные выплаты, в том числе 3,9 миллиарда гривен было начислено с помощью АО "Укрпочта", 15,1 миллиарда гривен через уполномоченные банки.

Кроме того, сообщается, что 4,7 миллиарда гривен было выделено на жилищные субсидии и льготы. 1278,5 миллиарда гривен на страховые выплаты, в том числе 280,8 миллиарда гривен на оплату больничных.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в апреле предоставлено 231 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.

Однако в комментариях украинцы жалуются на задержку пенсий:

"За 9 число когда будет пенсия?",

"Когда будет за 8 число?",

"Я вчера ждал за восьмое число, и до сих пор нет пенсии",

"День добрый за 8-е на карточку Ощадбанка кому нибудь пришла пенсия?",

" Добрый день мне вчера за 7 число пенсия по инвалидности не пришла",

"странно а мне еще не было начисления",

" похоже, что уже в понедельник, раз они перечислили на банки до 7 числа! Так что в пролёте ( Давно такого не было",

" Может сегодня будет...", - пишуть у коментарях.

В ПФУ ответили, что "по состоянию на 07.04.2023 профинансированы пенсии апреля через текущие счета, открытые в банковских учреждениях по 07 апреля, через почтовые отделения по 10 апреля включительно".

Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.