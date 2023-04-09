Пресс-служба ПФУ сообщила , что по состоянию на седьмое апреля было профинансировано 19 миллиардов гривен на пенсионные выплаты, в том числе 3,9 миллиарда гривен было начислено с помощью АО "Укрпочта", 15,1 миллиарда гривен через уполномоченные банки.
Кроме того, сообщается, что 4,7 миллиарда гривен было выделено на жилищные субсидии и льготы. 1278,5 миллиарда гривен на страховые выплаты, в том числе 280,8 миллиарда гривен на оплату больничных.
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в апреле предоставлено 231 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.
Однако в комментариях украинцы жалуются на задержку пенсий:
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"За 9 число когда будет пенсия?",
"Когда будет за 8 число?",
"Я вчера ждал за восьмое число, и до сих пор нет пенсии",
"День добрый за 8-е на карточку Ощадбанка кому нибудь пришла пенсия?",
" Добрый день мне вчера за 7 число пенсия по инвалидности не пришла",
"странно а мне еще не было начисления",
" похоже, что уже в понедельник, раз они перечислили на банки до 7 числа! Так что в пролёте ( Давно такого не было",
" Может сегодня будет...", - пишуть у коментарях.
В ПФУ ответили, что "по состоянию на 07.04.2023 профинансированы пенсии апреля через текущие счета, открытые в банковских учреждениях по 07 апреля, через почтовые отделения по 10 апреля включительно".
Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.
Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.