Об этом стало известно благодаря порталу "Минфин".

Так, начал падать в цене один из важных атрибутов пасхальной корзины. По сравнению с мартом цены на этот продукт снизились на 0,67%. Речь идет о куриных яйцах.

Сейчас цены ТМ "Квочка" в пределах от 67 до 74 гривен за 10 штук.

За 10 яиц с маркировкой "Ясенсвит" в магазинах нужно будет заплатить от 73,90 до 74,25 гривен.

За яйца торговой марки "Ясенсвит" от 18 и 30 штук в супермаркетах разных торговых сетей придется отдать в среднем от 131 до 218 гривен.

Кроме того, цены на лук в ближайшее время могут измениться.

Эксперты сообщают, что в западных областях Украины, где обычно не выращивают лук, сегодня переходят на его выращивание.

Сообщается, что в этом году в Украине нет дефицита посадочного материала, фермеры имели возможность получить посевной материал как в нашей стране, так и зарубежный.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – стало известно, какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.