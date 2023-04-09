Украинцам рассказали, кому придется платить налог в этом году.

Об этом напомнила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Транспортный налог должны платить владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и если стоимость авто составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, то есть более 2,5 миллионов гривен.

До 1 февраля Минэкономики на официальном появляется перечень легковых автомобилей, отвечающих этим критериям. Список содержит такие данные, как марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип горючего.

Весь перечень объектов налогообложения в текущем налоговом году размещен на сайте Минэкономики, известном, что он включает 230 моделей легковых автомобилей.

Напомним, за создание аварийной ситуации на дороге могут не только оштрафовать, но и лишить водительских прав.

При этом отмечается даже если авария не случилась, но опасность ее возникновения была - водителя накажут. Важно отметить, что для определения статьи аварийной ситуации используется субъективное мнение полицейского.

Сечение двойное сплошное могут записать как в "нарушении правил разметки", так и в "создании аварийной ситуации".

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