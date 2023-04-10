В Украине с февраля 2022 года объявлено военное положение из-за вторжения российских войск. С тех пор идет мобилизация мужчин призывного возраста. Недавно суды начали выносить приговоры тем, кто пытается избежать службы. Иногда приговоры впечатляют суровостью, в то время, как за меньшие нарушения многие выходят сухими из воды. Об этом сообщает ТСН.
К примеру, в конце марта в Мукачево Закарпатской области суд назначил 3 года испытательного срока отцу двух детей - 6-ти лет и 1,5 месяца. Кроме того, у него на содержании находится старенькая мать и жена в декрете.
Тем временем, Маневицкий суд Волынской области засудил мужчину, который сообщил, что уклонился от мобилизации из-за травмы руки. При этом его жалобам не поверили, ведь тот не принес справки из больницы, а кроме слов не имел других доказательств. Суд наказал этого мужчину тремя годами лишения свободы, но с испытательным сроком в год.
При этом не стоит обманываться, ведь не все судебные процессы в отношении уклонистов заканчиваются условным наказанием. Так, три года тюрьмы назначил Ахтырский горрайонный суд офицеру запаса, который отказаося отмобилизации.
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Украинцы остались под впечатлением от решения судов. Многие подчеркивали, что настоящих преступников не судят, а простых людей сажают за решетку только из-за желания не мобилизироваться:
"Олигархов не судят, а человека простого на раз", "Слов нет, когда приговоры получат сыновья депутатов и чиновников от уклонения?", "Какая несправедливость бедному приговор а богачу Буковель", "Когда будут судить депутаты? Или людей судят только тех, кто не может откупиться".
Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.
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