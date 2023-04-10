За уклонение от мобилизации уже осуждены несколько сотен украинцев с начала полномасштабного вторжения российских войск.

В Украине с февраля 2022 года объявлено военное положение из-за вторжения российских войск. С тех пор идет мобилизация мужчин призывного возраста. Недавно суды начали выносить приговоры тем, кто пытается избежать службы. Иногда приговоры впечатляют суровостью, в то время, как за меньшие нарушения многие выходят сухими из воды. Об этом сообщает ТСН.

К примеру, в конце марта в Мукачево Закарпатской области суд назначил 3 года испытательного срока отцу двух детей - 6-ти лет и 1,5 месяца. Кроме того, у него на содержании находится старенькая мать и жена в декрете.

Тем временем, Маневицкий суд Волынской области засудил мужчину, который сообщил, что уклонился от мобилизации из-за травмы руки. При этом его жалобам не поверили, ведь тот не принес справки из больницы, а кроме слов не имел других доказательств. Суд наказал этого мужчину тремя годами лишения свободы, но с испытательным сроком в год.

При этом не стоит обманываться, ведь не все судебные процессы в отношении уклонистов заканчиваются условным наказанием. Так, три года тюрьмы назначил Ахтырский горрайонный суд офицеру запаса, который отказаося отмобилизации.

Украинцы остались под впечатлением от решения судов. Многие подчеркивали, что настоящих преступников не судят, а простых людей сажают за решетку только из-за желания не мобилизироваться:

"Олигархов не судят, а человека простого на раз", "Слов нет, когда приговоры получат сыновья депутатов и чиновников от уклонения?", "Какая несправедливость бедному приговор а богачу Буковель", "Когда будут судить депутаты? Или людей судят только тех, кто не может откупиться".

Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.

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