Это дети из городов и cел Херсонской области, оккупированных российскими войсками в начале войны.

Домой, в родную Украину, удалось вернуть мамелькоих украиннцев. Так, 24 ребенка смогли снова обнять своих близких и родных. Известно, что российские оккупанты похитили детей во время оккупации и вывезли их вглубь россии. Некоторые малыши были отправлены на оккупированные территории. Об этом сообщила Херсонская ОВА и опубликовала фото.

Детей удалось вернуть благодаря волонтерам Благотворительного фонда Save Ukraine. Они приложили невероятные усилия, чтобы юные жители области наконец-то могли увидеть и обнять своих родных. Они отметили, что это была одна из самых трудных миссий.

Они также рассказали, что перед отъездом россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

Детей встретили с подарками, которым те были рады после пережитого. А начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и психологи пообщались с детишками.

Стоит отметить, что по официальным данным россия похитила из Украины 4390 детей, являющихся сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки.

При этом с начала полномасштабной войны всего рф похитила и депортировала из Украины 19514 украинских детей.

Напомним, здания, в котором находилось дипломатическое представительство Российской Федерации в Украине, нашли новое применение.

Также сообщалось, что украинцев ждет проверка, в результате которой некоторые могут потерять денежную помощь от государства.

Кроме того, Politeka возвращение 20-летнего защитника домой попало на видео, трогательные кадры.