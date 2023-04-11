В Украине по итогам марта 2023 года стоимость газа, который добывают в нашей стране, стала самой низкой с начала вторжения россии. Такая тенденция наблюдается вот уже пятый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы Министерством экономики.
За последние 13 месяц самый дорогой газ торговался с августа по сентябрь 2022-го года. Тогда цена на топливо выросла лишь за месяц на 16 тысяч гривен. Так, цена подскочила с 24 045 до 39 952 гривен за тысячу кубов.
После такого удорожания цена пошла на спад и начиная с октября 2022 года, газ дешевел каждый месяц. То есть, чем ближе мы приближались к окончанию сезона, тем ниже падала цена на газ.
Стоит отметить, что средневзвешенная цена украинского газа в марте составила 18 681 грн за тысячу кубометров без НДС. Вот именно сейчас это стала самая низкая цена, начиная с марта 2022 года.
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Напомним, что Европейский Союз перейдет на общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить достаточное количество топлива. Таким образом блок хочет снизить цены на энергоносители и обеспечить стабильные поставки. Кроме того, к такому блоку присокдинится Украину, которая также готова перейти на общие закупки.
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