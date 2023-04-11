В Кабмине согласовали увеличение налога, который не меняли с 2014 года.

Кабмин утвердил новые цены акцизных марок на алкоголь и табачные изделия, которые стали значительно выше, чем были раньше. Министры решили, что таким образом денежные средства должны покрыть затраты с производством и хранением продукции, а также с их реализацией. Об этом более детально сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, с 2014 года налог на акциз не меняли по сей день и это случилось впервые. Уточняется, что стоимость изменится с 16 копеек до около 35 копеек для алкогольных напитков. В то же самое время до 16 копеек вырастет цена для табачных изделий и табачных продуктов для электрического нагрева.

Увеличение произошло из-за нескольких факторов. В частности, акциз пришлось пересмотреть, ведь в 2,1 раза увеличилась стоимость защищенной бумаги. К тому же учли новые цены на энергоносители и использование альтернативных источников тоже повлияли. Вдобавок, увеличилась сложность и стоимость логистических операций, услуг по обслуживанию и ремонту, а также других.

Так как правительство резко повысило акциз впервые с 2014 года, цены на алкоголь и табачные изделия тоже вырастут. И их стоимость точно ударит по кошелькам украинцев.

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