Как сообщает пресс-служба ПФУ, в апреле заканчивается отопительный сезон.
Начиная с 1 мая по 30 сентября, в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период.
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.
В ПФУ сообщили, кто может обратиться за субсидией на неотапливаемый период на следующий срок:
если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
члены домохозяйства берут в аренду жилые помещения для проживания и оплачивают коммуналку;
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Пожар на Крещатике: центр Киева в дыму, съехались спасатели
"Им не будет покоя": оккупанты отползают от линии столкновения, что происходит
"Вот что бывает, когда мобилизуют всех подряд": военный расстрелял побратимов и решил избавиться от тел, детали
"Это начало нашего контрнаступления": ВСУ нанесли ключевой удар по оккупанту
если количество проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных и если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
"У меня есть обычный вопрос. Как что мы платим за "газ" и "распределение", тогда, куда делась добыча, транспортировка со всеми затратами на содержание, обслуживание, все виды ремонтов и модернизацию??",
"Я уже дважды вам писала. Дважды спрашивала когда же за январь будут льготы и указывала все данные в какой пенсионный обращалась, какие заявления и на чье имя писала, кто получатель льгот", - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.