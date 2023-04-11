В Пенсионном фонде Украины сообщили о субсидиях на неотапливаемый период.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, в апреле заканчивается отопительный сезон.

Начиная с 1 мая по 30 сентября, в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

В ПФУ сообщили, кто может обратиться за субсидией на неотапливаемый период на следующий срок:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

члены домохозяйства берут в аренду жилые помещения для проживания и оплачивают коммуналку;

если количество проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных и если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

"У меня есть обычный вопрос. Как что мы платим за "газ" и "распределение", тогда, куда делась добыча, транспортировка со всеми затратами на содержание, обслуживание, все виды ремонтов и модернизацию??",

"Я уже дважды вам писала. Дважды спрашивала когда же за январь будут льготы и указывала все данные в какой пенсионный обращалась, какие заявления и на чье имя писала, кто получатель льгот", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

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