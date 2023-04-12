Как сообщили в Минагрополитики, в этом году цены на огурцы до 200 гривен за килограмм не поднимутся, но повышение цен будет.
В эфире телемарафона первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что сложный период уже пройден.
"По блоку садоводческому, в том числе овощам борщового набора, огурец, томат, сложный период пройден. Кроме того, что была оккупация на определенных регионах Николаевской и Херсонской областей, а на определенных еще продолжается, к сожалению. Также налагался энергетический вызов", - заявил Высоцкий.
По его словам, другие регионы Украины начали активно выращивать овощи, кроме того, сбор урожая в этом году начнется с мая.
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"Огурцов по 200 гривен не будет. Тепличные всегда будут дороже, но открытой почвы, когда будут поступать, это пару десятков гривен, это не будут сотни однозначно", - добавил замминистра.
Также ранее сообщалось, что цена на сахар в мире достигла максимальной отметки за 11 лет. Из-за проблем с сахаром в мире, в Украине цены также могут вырасти в будущем. В начале апреля средняя цена сахара в нашей стране в среднем составляет 33,60 гривен.
В то же время в мире страмительно падает стоимость зерновых, растительных масел и молочной продукции.
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