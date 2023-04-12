Как сообщили в Минагрополитики, в этом году цены на огурцы до 200 гривен за килограмм не поднимутся, но повышение цен будет.

В эфире телемарафона первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что сложный период уже пройден.

"По блоку садоводческому, в том числе овощам борщового набора, огурец, томат, сложный период пройден. Кроме того, что была оккупация на определенных регионах Николаевской и Херсонской областей, а на определенных еще продолжается, к сожалению. Также налагался энергетический вызов", - заявил Высоцкий.

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По его словам, другие регионы Украины начали активно выращивать овощи, кроме того, сбор урожая в этом году начнется с мая.

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подорожание продуктов, цены, рост цен

"Огурцов по 200 гривен не будет. Тепличные всегда будут дороже, но открытой почвы, когда будут поступать, это пару десятков гривен, это не будут сотни однозначно", - добавил замминистра.

Также ранее сообщалось, что цена на сахар в мире достигла максимальной отметки за 11 лет. Из-за проблем с сахаром в мире, в Украине цены также могут вырасти в будущем. В начале апреля средняя цена сахара в нашей стране в среднем составляет 33,60 гривен.

В то же время в мире страмительно падает стоимость зерновых, растительных масел и молочной продукции.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – стало известно, какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.