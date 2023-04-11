Во всем мире стремительно растут цены на крайне важный продукт.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что стоимость сахара растет в течение двух месяцев.

Урожайность сахара ухудшилась сразу в трех основных странах, а именно, в Индии, Таиланде и Китае.

Кроме того, эксперты добавили, что цена на сахар достигла максимальной отметки за 11 лет.

Эксперты на сайте "Минфин" сообщают, что в начале апреля в Украине средняя цена сахара в среднем 33,60 гривен. В зависимости от выбора магазина, цена колеблется от 33,00 гривен в Варусе до 33,90 гривен в Метро и Ашане.

Из-за проблем с сахаром в мире, в Украине цены также могут вырасти в будущем.

Однаков, мировые цены на продовольствие в основном снижаются уже 12 месяцев подряд. В частности, падает стоимость зерновых, растительных масел и молочной продукции.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – стало известно, какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.