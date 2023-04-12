Академик НААН Юрий Лупенко сообщил, что традиционные домашняя колбаса и буженина будут самыми дорогими на праздничном столе, передает "24 канал".

Домашняя колбаса уже 175 гривен за полкилограмма, за кило придется заплатить около 340 – 400 гривен, за буженину придется отдать 219,50 гривны за полкилограмма, а за килограмм 425 – 459 гривен.

Сало подорожало тоже, за полкилограмма придется отдать до 110 гривен.

Сегодняшние цены на мясо по сравнению с ценами в 2022 году ощутимо выросли, в частности, буженина взлетела в стоимости на 31%, домашняя колбаса на 9,4%, а сало на 38,4%.

"Покупательная способность среднестатистического украинца очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами, поэтому при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить" – сообщил Лупенко.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что накануне пасхальных праздников стоимость мяса выросла от 5 до 7%.

Кроме того, важнейший продукт к Пасхе, а именно, куриные яйца, сейчас продаются 66,90-74,15 грн/10 штуку. Аналитики сообщают, что по цена выросла в 2 раза, если сравнивать с прошлым годом.

Перед праздником цены на яйца при пессимистичном сценарии могут вырасти еще на 8-10%.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.