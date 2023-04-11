Находясь в своей квартире можно "нарваться" на штраф.

Так, в Государственных строительных нормах Украины есть общие правила, по которым нужно соблюдать режим тишины с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни.

В это время запрещено громко кричать, петь, громко слушать музыку, запускать салюты, фейерверки, использовать пиротехнические средства, а также заниматься ремонтом.

В списке запретов отсутствует детский плач или шум от домашних животных.

Украинцев-нарушителей тишины, согласно КУоАП, могут оштрафовать или вынести предупреждение.

Размер штрафов начинается от 85 до 255 гривен для частных лиц и от 255 до 510 гривен для предприятий.

Если нарушение повторится в этом же году, тогда предусматривается выписка штрафа в судебном порядке, размер штрафов увеличивается от 255 до 510 гривен — для физических лиц, и от 850 до 2550 гривен – для юридических.

Повторное нарушение правил того, когда можно делать ремонт, предполагает конфискацию инструментов, оборудования и/или аппаратуры, которые являются источником шума.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, о штрафах от 3 тысяч гривен: украинцам напомнили о наказаниях за распространенное нарушение.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.