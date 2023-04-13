Чистый четверг – христианский праздник с "плавающей" датой, которая зависит от дня празднования Пасхи.
По традиции он отмечается на Страстной неделе в четверг перед Пасхой.
В 2023 году Пасха отмечается 16 апреля, следовательно, христиане восточного обряда, по юлианскому календарю отмечают его 13 апреля.
Во время Тайной Вечери Иисус омыл ноги ученикам и таким образом показал пример братской любви, жертвенности и служения ближним. Прилагательное "чистый" не связано с обязательной уборкой дома или купанием, суть праздника состоит в том, чтобы исповедоваться ради очищения от грехов.
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В этот день нужно уделить внимание очищению собственной души.
Важно встретить и провести этот Чистый Четверг с чистой душой.
В Чистый четверг принято замаливать грехи и прощать других людей. Православные в этот день посещают храм и причащаются.
Издавна существует несколько ограничений, которым могут следовать верующие христиане в праздничную дату.
Ранее предки верили, что в этот день нельзя давать в долг.
Также рекомендуется отложить венчание, крещение и поминание.
В Чистый четверг запрещено ссориться и ругаться.
Также нельзя не оставлять грязные вещи в доме.
В этот день запрещается употреблять непостные блюда, однако разрешена теплая пища, но растительная.
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