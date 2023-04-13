Сегодня верующие встречают Великий, или как принято называть в Украине, Чистый четверг.

Чистый четверг – христианский праздник с "плавающей" датой, которая зависит от дня празднования Пасхи.

По традиции он отмечается на Страстной неделе в четверг перед Пасхой.

В 2023 году Пасха отмечается 16 апреля, следовательно, христиане восточного обряда, по юлианскому календарю отмечают его 13 апреля.

Во время Тайной Вечери Иисус омыл ноги ученикам и таким образом показал пример братской любви, жертвенности и служения ближним. Прилагательное "чистый" не связано с обязательной уборкой дома или купанием, суть праздника состоит в том, чтобы исповедоваться ради очищения от грехов.

В этот день нужно уделить внимание очищению собственной души.

Важно встретить и провести этот Чистый Четверг с чистой душой.

В Чистый четверг принято замаливать грехи и прощать других людей. Православные в этот день посещают храм и причащаются.

Издавна существует несколько ограничений, которым могут следовать верующие христиане в праздничную дату.

Ранее предки верили, что в этот день нельзя давать в долг.

Также рекомендуется отложить венчание, крещение и поминание.

В Чистый четверг запрещено ссориться и ругаться.

Также нельзя не оставлять грязные вещи в доме.

В этот день запрещается употреблять непостные блюда, однако разрешена теплая пища, но растительная.

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