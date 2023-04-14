В Страстную неделю следует посещать церковные службы, молиться и каяться, совершать как можно больше добрых дел.
Все дни Страстной недели называются Великими. Страстная пятница является самым скорбным днем страстной недели. В этот день православные вспоминают о жертве Христа, скорбят и горюют.
Именно в пятницу Христос был осужден и распят. Служба в церкви посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте.
Этот день нужно провести день тихо и в раздумьях. Нельзя ходить на праздники, посещать шумные места и веселиться.
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Верующие в Великую пятницу раньше старались вовсе отказаться от общения и проводили её в тишине.
Ни в коем случае нельзя плевать на землю, наши предки говорили, что если плюнуть - то святые могут отвернуться на целый год.
В Страстную пятницу запрещено физически трудиться, убираться. Несмотря на это, стоит посвятить время готовке. В этот день принято выпекать праздничные куличи и красить яйца.
Раньше говорили, что если нарушить эти запреты - весь следующий год можно провести в слезах.
Православным запрещено вкушать какую бы то ни было еду. Люди хотят засвидетельствовать свое почтение и благодарность жертве Христа, и к тому же они стремятся как бы соприкоснуться с его страданиями, усмиряя естественные потребности тела.
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