Страстная пятница привязана к празднованию Пасхи, поэтому каждый год дата меняется.

В Страстную неделю следует посещать церковные службы, молиться и каяться, совершать как можно больше добрых дел.

Все дни Страстной недели называются Великими. Страстная пятница является самым скорбным днем страстной недели. В этот день православные вспоминают о жертве Христа, скорбят и горюют.

Именно в пятницу Христос был осужден и распят. Служба в церкви посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте.

Этот день нужно провести день тихо и в раздумьях. Нельзя ходить на праздники, посещать шумные места и веселиться.

Верующие в Великую пятницу раньше старались вовсе отказаться от общения и проводили её в тишине.

Ни в коем случае нельзя плевать на землю, наши предки говорили, что если плюнуть - то святые могут отвернуться на целый год.

В Страстную пятницу запрещено физически трудиться, убираться. Несмотря на это, стоит посвятить время готовке. В этот день принято выпекать праздничные куличи и красить яйца.

Раньше говорили, что если нарушить эти запреты - весь следующий год можно провести в слезах.

Православным запрещено вкушать какую бы то ни было еду. Люди хотят засвидетельствовать свое почтение и благодарность жертве Христа, и к тому же они стремятся как бы соприкоснуться с его страданиями, усмиряя естественные потребности тела.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.