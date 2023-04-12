До 2028 года поэтапно в Украине повышается требования по трудовому стажу для выхода на пенсию. Если раньше на пенсию в 60 лет была возможность выйти, имея 28 лет стажа, то сейчас для этого нужны не менее 30 лет трудового стажа. Об этом сообщает тематическое издание "На Пенсії".

пенсии, субсидии, выплаты

Если 60-летние не смогут накопить 30 лет трудового стажа, то у них все еще останется возможность выйти на пенсию, но только в 63 года. При этом нужно иметь 20 лет трудового стажа. В 2028 году 60-летним нужно уже будет иметь от 35 лет стажа.

Можно будет выйти на пенсию, имея только 15-летний стаж. Однако такая привилегия будет доступна лишь тем гражданам, которым в следующем году будет уже 65 лет. А в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Те же украинцы, которые не смогут до 65 лет накопить также 15-летний стаж работы, вообще не смогут получать пенсионные выплаты. После достижения 65 лет они смогут получать только соцпомощь от государства. В 2028 году они должны иметь от 15 до 25 лет стажа. То есть выйти на пенсию станет еще сложнее.

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В комментариях украинцы возмутились такой пенсионной реформе:

"Это уничтожение стариков. Очень многие люди не имеют ни силы, ни здоровья, даже в 50 лет. Что делать, руки на себя накладывать?", "Пока депутатам не дадут минимальную зарплату, которую они придумали, они не поймут как живут обычный народ", "Говорили, что будет перерасчет пенсии за выслугу лет и что пшик", "Здесь молодым негде работать. Крутоборцы! Получили уже со своими законами".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.