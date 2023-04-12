До 2028 года поэтапно в Украине повышается требования по трудовому стажу для выхода на пенсию. Если раньше на пенсию в 60 лет была возможность выйти, имея 28 лет стажа, то сейчас для этого нужны не менее 30 лет трудового стажа. Об этом сообщает тематическое издание "На Пенсії".
Если 60-летние не смогут накопить 30 лет трудового стажа, то у них все еще останется возможность выйти на пенсию, но только в 63 года. При этом нужно иметь 20 лет трудового стажа. В 2028 году 60-летним нужно уже будет иметь от 35 лет стажа.
Можно будет выйти на пенсию, имея только 15-летний стаж. Однако такая привилегия будет доступна лишь тем гражданам, которым в следующем году будет уже 65 лет. А в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.
Те же украинцы, которые не смогут до 65 лет накопить также 15-летний стаж работы, вообще не смогут получать пенсионные выплаты. После достижения 65 лет они смогут получать только соцпомощь от государства. В 2028 году они должны иметь от 15 до 25 лет стажа. То есть выйти на пенсию станет еще сложнее.
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В комментариях украинцы возмутились такой пенсионной реформе:
"Это уничтожение стариков. Очень многие люди не имеют ни силы, ни здоровья, даже в 50 лет. Что делать, руки на себя накладывать?", "Пока депутатам не дадут минимальную зарплату, которую они придумали, они не поймут как живут обычный народ", "Говорили, что будет перерасчет пенсии за выслугу лет и что пшик", "Здесь молодым негде работать. Крутоборцы! Получили уже со своими законами".
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.