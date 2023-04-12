В ближайшее время в Украине могут принять решение о списании долгов за коммуналку.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров у себя на странице в Telegram, правительство Украины уже сейчас работает над урегулированием возможности списания задолженности за коммунальные услуги в Мелитополе и других населенных пунктах Украины, которые находятся во временной оккупации.

Сообщается, что в течение года оккупации энергоснабжающие компании Украины продолжают начислять жителям, предприятиям и организациям в оккупации долги за поставку электроэнергии и ее распределение.

Фёдоров добавил, что у бюджетных предприятий Мелитополя есть задолженность в размере 38 миллионов гривен.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время ее визита в Запорожье заявила, что Кабмин рассмотрит вопрос принятия постановления, согласно которому компания, которая предоставляет коммунальные услуги, спишет долги и не будет совершать начисления.

К слову, некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на перерасчет выплат. В частности работающие пенсионеры, которые имеют 35 лет стажа и выплаты в размере около 7 тысяч гривен, могут получить увеличенную пенсию на 1 200 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.