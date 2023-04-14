Как сообщил в Telegram заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, в Верховной Раде поддержали законопроект №7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты, которые уничтожила или повредила армия рф.
«Освобождение платы за землю для физических (за весь 2022-й) и юридических лиц (с 01.03.2022 — 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация», — рассказал нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, с 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.
Автор законопроекта добавила, что в Налоговом кодексе закреплена норма, которая позволяет не начислять и не платить налог на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка, начиная с месяца, когда объект был разрушен.
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Важно отметит то, что факт разрушения обязательно должен быть подтвержден актом осмотра объекта, который составили ГСЧС или его территориальным органом или органом местного самоуправления.
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