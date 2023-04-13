Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Так, сообщается, что некоторым украинцам придется заплатить за свои машины.

В частности, придется платить за авто, которым не более пяти лет и стоимость которых составляет 2,5 миллиона гривен, то есть 375 минимальных зарплат.

В Налоговом кодексе говорится, что ставка за одну машину сейчас составляет 25 000 гривен ежегодно.

В том случае, если владелец такого авто не уплатит налог вовремя, ему будут начисляться штрафы.

Владелец авто при неуплате налога в течение 90 дней вынужден будет заплатить 10% штрафа от суммы. После 90 дней – 20% штрафа, а автомобиль или другое имущество могут даже арестовать.

Для того, чтобы проверить, нужно ли вам платить налог за свою машину - можно посмотреть специальном списке, который опубликован на сайте налоговой. Соответственно, если вы не нашли модель своего авто в этом списке - налог платить не нужно.

Украинцы часто задаются вопросом - кто будет платить налог за автомобиль, если его купили или продали в течение года.

Тогда если за 12 месяцев владельцами машины становились несколько человек, то сумму налога могут разделить. Если например, автомобиль продали в июне - первый владелец обязан оплатить налог за первые шесть месяцев с начала года, а следующий владелец уже за остальные за шесть месяцев.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

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