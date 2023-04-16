Как сообщает Минфин, стоимость курятины с апреля 2022 года выросла на 25%.

Сообщается, что вапреле прошлого года филе стоило 143 грн за килограмм, сегодня же его стоимость составляет 180 гривен. Куриные яйца стали рекордсменами по росту цен, они подорожали за год с 30 до 70 грн за десяток.

Свиная лопатка за такое же время выросла в цене со 117 до 171 грн за килограмм, сейчас оно доступнее курятины.

Как рассказал заместитель главы "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук, сейчас украинские производители переживают самый сложный период с начала войны.

Ведь в 2022 году были сбережения за прошлые годы и они были своего рода подушкой безопасности. Однако за последний год они были использованы из-за продажи продукции не по рыночной цене. В Украине перед аграриями стоит выбор - или работать в убыток или повышать цены.

"Для восстановления былых мощностей необходимо время и ресурсы. Также большое значение играет удорожание кормовой базы, цена которой зависит от урожая", — рассказал Марчук, передает "Телеграф".

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.