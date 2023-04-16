Как сообщает Минфин, стоимость курятины с апреля 2022 года выросла на 25%.

Сообщается, что вапреле прошлого года филе стоило 143 грн за килограмм, сегодня же его стоимость составляет 180 гривен. Куриные яйца стали рекордсменами по росту цен, они подорожали за год с 30 до 70 грн за десяток.

Свиная лопатка за такое же время выросла в цене со 117 до 171 грн за килограмм, сейчас оно доступнее курятины.

рынок, базар, мясо, сало

Как рассказал заместитель главы "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук, сейчас украинские производители переживают самый сложный период с начала войны.

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Ведь в 2022 году были сбережения за прошлые годы и они были своего рода подушкой безопасности. Однако за последний год они были использованы из-за продажи продукции не по рыночной цене. В Украине перед аграриями стоит выбор - или работать в убыток или повышать цены.

"Для восстановления былых мощностей необходимо время и ресурсы. Также большое значение играет удорожание кормовой базы, цена которой зависит от урожая", — рассказал Марчук, передает "Телеграф".

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный овощ стремительно дешевеет, фермеры спешат распродать запасы: названа причина.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.