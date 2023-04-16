В Украине планируют повысить зарплаты для представителей всех уровней образования.

Как рассказал министр образования и науки Оксен Лисовый в программе "Сніданок с 1+1", "на всех политических уровнях есть понимание этой проблемы.

"Модели оплаты труда и решения – в работе. Есть цель – она поставлена. Повышение должно быть системным. Другой вопрос – какой принцип, приоритизация, путь. Это сейчас активно прорабатывается на всех уровнях", - говорит министр Лисовый.

Министр признал, что такие низкие зарплаты – это унижение и нужно выходить из такой позиции, как достоинство человека.

Однако украинцы по разному отреагировали на слова министра образования.

"Пусть начнут давать детям знання......и так зарплати немаленькие....постоянние канікули...а у медсестер.к которих на одну 50пациентов в тричі зарплати меньше....и не ноют...а еще у многих нет морали,и любви к детям",

"Цены растут в геометрической прогрессии. Это так выглядит переход в ЕС? Цены у нас европейские, но почему-то доходы украинские. Пенсии подняли на 10%, будто издеваясь, учитывая, что цены уже поднялись на 50%. Я молчу уже что инфляция в стране уже составляет 30%. Как выживать?",

"И когда? Я думаю тогда, как научатся говорить по-украински", "В стране ВОЙНА, все кроме военных должны получать одинаковую минимальную зарплату, включая депутатов",

"А когда за воспитателей подумают?Они также педагоги и учителя и не только.", "Откройте сначала учебные заведения, а затем поднимайте вопрос о зарплате", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.