Свинина, курятина и говядина в Украине сильно подорожала, но еще активнее начала дорожать популярная мясная продукция.

Как сообщает "Минфин", по состоянию на 11 апреля сардельки торговой марки "Алан" Женевские с сыром в среднем стоят 293,10 гривны за килограмм - это 7,63 гривен дороже, чем в прошлом месяце.

Сардельки торговой марки "Ятрань" молочные поднялись в цене с 115,66 до 122,88 гривны за килограмм.

Сосиски "Алан" говяжьи в среднем продаются по 120,99 гривны за упаковку весом 350 грамм, в марте ценник на эту же марку и вес была ниже, а именно 117,96 гривны.

Сосиски торговой марки "Бащинский" филейные подорожали более, чем на 45 гривен до 243,58 гривны за килограмм.

В тоже время, в апреле прошлого года куриное филе стоило 143 грн за килограмм, сегодня же его стоимость составляет 180 гривен. Куриные яйца стали рекордсменами по росту цен, они подорожали за год с 30 до 70 грн за десяток.

Свиная лопатка за такое же время выросла в цене со 117 до 171 грн за килограмм, сейчас оно доступнее курятины.

Украинские производители переживают самый сложный период с начала войны.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

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