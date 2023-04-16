Украинцы жалуются, что уже почти год не могут вернуть деньги, которые перечислили бывшим облгазам.

Жалоба одного из украинцев появилась в комментариях на странице "Нафтогаза" в Фейсбук.

ГК «Нафтогаз Украины» решил поблагодарить украинцев за своевременную оплату. В пресс-службе добавили, что именно это помогает стабильно снабжать газ и поддерживать экономическую устойчивость страны.

В комментариях пользователь сети напомнил о проблеме, с которой вынуждены были столкнуться украинцы.

"Не будем забывать, как граждан Украины намахали с оплатой за май 2022 года. Приняли решение о переходе из облгазов на поставщика последней надежды 2 июня, а известили об этом через три недели. За это время порядочные люди поплатили деньги и теперь имеют хлопоты с их возвращением. Хотя Нафтогаз получает от облгазов данные счетчиков, имеет с ними совместную систему и было бы честно и правильно, чтобы именно эти структуры занялись перечислением средств", - написал Михаил Степанов.

В Нафтогазе ответили, что на данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями не существует.

"В сложившейся ситуации мы советуем лично обратиться в вашу предыдущую газоснабжающую компанию с соответствующим письменным заявлением. Более подробную информацию о процессе возврата средств и перечня необходимых документов сможет предоставить ваш предыдущий поставщик газа. Обратите внимание: согласно законодательству Украины, ваш предыдущий поставщик не может отказать вам в возврате переплаты", - написали представители компании.

Напомним, что украинцы нередко жалуются "Нафтогазу" на несуществующие долги в своих счетах.

Также "Нафтогаз" разъяснил, как бороться с несуществующими долгами: "Если вы не согласны с объемами…".

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.