Так, водителю следует обращать внимание на то, пристегнуты ли ремнями безопасности пассажиры, потому что за такое нарушение ПДД предусмотрены различные наказания, передает "Мета".
ПДД обязывают пассажира пользоваться ремнями безопасности во время передвижения на транспортном средстве, кроме того, в правилах прописано, что водитель не может перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (п.п.2.3.в).
Водитель обязан пользоваться ремнями безопасности и следить пристегнуты ли его пассажиры.
В том случае, если пассажир в авто не хочет пристегиваться ремнем безопасности - водитель не имеет права начинать движение.
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За нарушение Правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 510 гривен (ч. 5 ст. 121 КУоАП).
Кроме того, штраф может получить и водитель, перевозивший непристегнутого пассажира, и сам пассажир.
Если полиция обнаружит факты перевозки не пристегнутых пассажиров и эти факты будут выявлены полицией при оформлении дорожно-транспортного происшествия с последствиями - водитель может получить судимость на основании 286 Уголовного кодекса.
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