Цены на обычные продукты, которые раньше были на столе каждого украинца, продолжают бить рекорды.

Однако, заоблачные ценники на томаты, огурцы, бананы еще можно пережить, но рекордное подорожание моркови и лука стали для украинцев настоящим шоком, пишет Politeka.net.

Обычные овощи, которыми славится украинская земля, превратились в элементы роскоши. Причину объяснил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Так, по его словам, у моркови и лука такая же участь, как у гречихи.

«Когда цена высока, то все начинают их сеять. Когда цена проваливается, все прекращают сеять. Из-за того, что наблюдается дефицит, цена снова взлетает. И вот такие качели с этими продуктами постоянно проходят», - цитирует Сольского издание «Главком».

Министр уверяет, что подобные «качели» можно наблюдать не только в Украине.

Что же касается цен на лук, то на них повлиял и тот фактор, что его много было потеряно в Херсоне и Николаеве.

Добавим, что эксперты прогнозируют, что цены на лук упадут уже весной. Так, цена лука начнет снижаться, когда начнут собирать новый урожай – через месяц.

Сейчас же те области, которые раньше не специализировались на выращивании лука, сегодня переходят на его выращивание.

Впрочем, ожидать, что цена будет такой, как в прошлом году не стоит.

В то же время другие специалисты не исключают, что летом цена лука может достичь 100 гривен за килограмм.

«Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но до этого времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм», - спрогнозировал эксперт Олег Пендзин.

Напомним, популярный овощ рекордно упал в цене.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.

Кроме того, сообщалось, что стоимость популярного продукта на Пасху ощутимо выросла.