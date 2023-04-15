Чаще всего мошенники подделывают купюры больших номиналов, как гривневых, так и долларов.

Во многих странах можно нарваться на фальшивіе деньги, которые могут подсунуть при покупке товара наличкой. Иногда фальшивки попадаются в центрах Обмена валют. Среди всех иностранных валют в Украине чаще всего обнаруживают доллары США, но подделывают и гривны. Об этом сообщили в НБУ и рассказали, какие купюры подделывают чаще всего.

Так, украинцам стоит быть осторожными, когда им в обменниках дают купюры в 100 долларов. Их подделывают в 76% случаев от общего количества изъятых поддельных банкнот. К тому же нужно проверять и купюру в 50 долларов – их подделывали в 23% случаев.

Что касается национальной валюты, то гривну в 2022 году чаще всего подделывали купюры старого образа – выпущенные до 2015 года. Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок.

Как рассказали в Нацбанке, в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот украинцы могут обращаться в банки. Они передадут подозрительные банкноты регулятору – для проведения исследований.

При этом поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.

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