В Украине пенсия судей в среднем увеличилась на 5,3 тысяч гривен.

Пенсии судей составили 97,7 тысяч гривен в месяц. В то же время, по последним данным большинство украинцев на получают пенсию в размере до 3 тысяч гривен.

Об этом стало известно их отчета ПФУ, передает "Обозреватель".

Пенсия суддей по законну называется "пожизненным содержанием", деньги также выплачиваются из бюджета ПФУ.

По состоянию на апрель 2023 года пенсии получают 10 миллионов 697 тысяч украинцев. За год число пенсионеров сократилось на 96 тысяч.

Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тысячи гривен, но большая часть пенсионеров, а именно 3,1 млн, получают выплаты в размере до 3 тысяч.

От 3 тысяч до 4 тысяч гривен получают 2,2 миллиона украинцев на пенсии.

Средняя пенсия по инвалидности составила 4,2 тысячи гривен, пенсия по выслуге лет по состоянию на 1 апреля 2023 года составила 9,1 тысячи гривен.

2,7 млн пенсионеров продолжают работать, несмотря на пенсию - их средняя пенсия составляет 5,4 тысячи гривен. Социальная пенсия сейчас около 2,4 тысячи гривен.

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