В Госстате рассказали, как за год подорожали основные продукты.

Известно, что сильно подорожали яйца - они стоят на 79,8% дороже, чем в прошлом году.

Об этом стало известно из данных Госстата с марта 2022 года по март 2023.

Серьезно прибавили в цене фрукты на 44,9%, стоимость овощей выросла на 38,3%.

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более 20% прибавил в цене такие продукты:

сахар подорожал на 23,5%;

макаронные изделия на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты на 20,3%;

мясо и мясопродукты на 20,2%.

Также сообщается, что масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог на 18%.

Хлеб подорожал на 17,3%, молоко на 15%, подсолнечное масло на 6,9%.

В Госстате добавили, что в течение года подорожали все без исключения категории продуктов питания, в среднем цена выросла на 26,8%.

Добавим, что эксперты прогнозируют, что цены на лук упадут уже весной. Так, цена лука начнет снижаться, когда начнут собирать новый урожай – через месяц.

Сейчас же те области, которые раньше не специализировались на выращивании лука, сегодня переходят на его выращивание.

Впрочем, ожидать, что цена будет такой, как в прошлом году не стоит.

В то же время другие специалисты не исключают, что летом цена лука может достичь 100 гривен за килограмм.

Напомним, популярный овощ рекордно упал в цене.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.

Кроме того, сообщалось, что стоимость популярного продукта на Пасху ощутимо выросла.