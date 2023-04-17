Известно, что сильно подорожали яйца - они стоят на 79,8% дороже, чем в прошлом году.
Об этом стало известно из данных Госстата с марта 2022 года по март 2023.
Серьезно прибавили в цене фрукты на 44,9%, стоимость овощей выросла на 38,3%.
Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более 20% прибавил в цене такие продукты:
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сахар подорожал на 23,5%;
макаронные изделия на 20,4%;
хлеб и хлебопродукты на 20,3%;
мясо и мясопродукты на 20,2%.
Также сообщается, что масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог на 18%.
Хлеб подорожал на 17,3%, молоко на 15%, подсолнечное масло на 6,9%.
В Госстате добавили, что в течение года подорожали все без исключения категории продуктов питания, в среднем цена выросла на 26,8%.
Добавим, что эксперты прогнозируют, что цены на лук упадут уже весной. Так, цена лука начнет снижаться, когда начнут собирать новый урожай – через месяц.
Сейчас же те области, которые раньше не специализировались на выращивании лука, сегодня переходят на его выращивание.
Впрочем, ожидать, что цена будет такой, как в прошлом году не стоит.
В то же время другие специалисты не исключают, что летом цена лука может достичь 100 гривен за килограмм.
Напомним, популярный овощ рекордно упал в цене.
Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.
Кроме того, сообщалось, что стоимость популярного продукта на Пасху ощутимо выросла.